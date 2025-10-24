Lámpara de mesa Explore
Conecta la lámpara de mesa Philips Hue White Ambiance Explore a tu sistema Philips Hue para disfrutar de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, a darte energía, a concentrarte, a leer o a relajarte. Diseñada para orientar la luz hacia donde necesites.
El precio actual es 129,99 €
Productos destacados
- White Ambiance
- Interruptor inalámbrico incluido
- E14
- White
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
White
Material
Vidrio