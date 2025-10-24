Lámpara de mesa Phoenix
La lámpara de mesa Hue Phoenix de Philips proporciona una luz LED blanca regulable, de cálida a fría, para adaptarse al momento del día. Conéctala a la red Wi-Fi doméstica mediante el puente hue (no incluido) para controlarla fácilmente desde tu dispositivo inteligente.
El precio actual es 209,95 €
Productos destacados
- White Ambiance
- LED integrado
- White
- Control inteligente con Hue Bridge*
- Control mediante voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Metal