White mushroom-shaped table lamp with a textured dome and smooth matte finish, featuring a compact cylindrical base.

Lámpara de mesa Phoenix

La lámpara de mesa Hue Phoenix de Philips proporciona una luz LED blanca regulable, de cálida a fría, para adaptarse al momento del día. Conéctala a la red Wi-Fi doméstica mediante el puente hue (no incluido) para controlarla fácilmente desde tu dispositivo inteligente.

Artículo ya no disponible

  • White Ambiance
  • LED integrado
  • White
  • Control inteligente con Hue Bridge*
  • Control mediante voz*
Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    White

  • Material

    Metal

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

