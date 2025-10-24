Lámpara de mesa Wellner
Añade la lámpara de mesa Wellner Philips Hue white ambiance a tu sistema Philips Hue y disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del diseño atemporal de esta agradable lámpara de sobremesa.
El precio actual es 99,00 €
- White Ambiance
- Interruptor inalámbrico incluido
- E27
- White
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Vidrio