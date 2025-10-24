Pack de 1 GU10
Utiliza la luz adecuada en cada momento del día con esta bombilla GU10 que ofrece luz blanca de cálida a fría y regulación instantánea en cualquier foco de tu hogar.
El precio actual es 29,99 €
- White Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca de cálida a fría
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
50x58