Plafón Being
Disfruta de un sutil resplandor con el plafón en blanco Being White ambiance de Philips Hue. Los círculos delgados de aluminio difunden la luz blanca de cálida a fría en tres direcciones. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o mediante Bluetooth. Si incorporas además un Hue Bridge podrás disfrutar de todo lo que te proporciona la iluminación inteligente.
El precio actual es 159,95 €
- White Ambiance
- LED integrado
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Incluye interruptor inalámbrico
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Metal