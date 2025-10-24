Ayuda
Primer plano del frente de Hue White Ambiance Plafón Fair

Plafón Fair

Con una luz única que ilumina hacia arriba y hacia abajo, el plafón negro Fair White ambiance de Philips Hue ofrece una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o mediante Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de otras características de iluminación inteligente.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White Ambiance
  • LED integrado
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Incluye interruptor inalámbrico
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    Vidrio

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay