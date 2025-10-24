Plafón Struana
Saca el máximo partido a tu baño con la lámpara de techo Philips Hue Struana. En función del momento, te ayudará a relajarte, leer, concentrarte y cargarte de energía. Además, se ha diseñado especialmente para entornos con mucha humedad y cuenta con nivel de protección IP44.
Productos destacados
- White Ambiance
- Interruptor inalámbrico incluido
- LED integrado
- White
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
White
Material
Sintético