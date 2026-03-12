Vela B39 - Bombilla LED inteligente E14
El precio actual es 34,99 €
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Acerca de Vela B39 - Bombilla LED inteligente E14
Estilo tradicional y funciones modernas de iluminación inteligente se unen en la bombilla Philips Hue tipo vela con luz blanca regulable. Disfruta de una luz blanca que va de cálida a fría para crear el ambiente perfecto y complementar la decoración de tu hogar. La regulación ultrabaja te permite reducir la intensidad de la bombilla hasta solo el 0,2 % del brillo total para obtener una luz muy tenue. La última generación de esta elegante bombilla de doble capa incorpora nuevas y mejoradas características, entre las que destaca la luz de día de espectro completo, que aporta la sensación de la luz natural a tu hogar. Relájate con los tonos cálidos de una puesta de sol veraniega o recárgate con los tonos blancos y nítidos del invierno. La bombilla es ahora un 40 % más eficiente energéticamente que la generación anterior, mientras que su compatibilidad con Matter garantiza una conectividad perfecta con otros dispositivos domésticos inteligentes. Disfruta de más características con un Hue Bridge.
- Hasta 500 lúmenes
- Luz diurna de espectro completo (1000-20000K)
- Regulable hasta un 0.2 % de luminosidad
- Efecto de vela realista
- Control por aplicación y con la voz
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103099426
Características de la bombilla
- Forma de la lámpara
- Bombilla de vela no direccional
- Casquillo
- E14
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- White
- Material
- PC
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 50.000
- Vida útil nominal
- 25.000
Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento
- 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento
- -20 °C a 45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Elige tu color
- Sí
- LED integrado
- Sí
- Bombillas LED incluidas
- Sí
Características de la luz
- Ángulo de apertura
- 195
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- 80
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
- 135
Varios
- Diseñada especialmente para
- Ambiente, Dormitorio, Comedor, Funcional, Pasillo, Oficina en casa, Estudio, Habitación de los niños, Cocina, Salón
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103099426
- Peso neto
- 0,04 kg
- Peso bruto
- 0,08 kg
- Altura
- 174 mm
- Longitud
- 55 mm
- Anchura
- 72 mm
- Código 12NC
- 929004295601
Información del embalaje
- EAN
- 8721103099426
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,2 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL)
- D
- Consumo de energía
- 3,7 W
- Consumo energético kWh/1000 h
- 4
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 39 mm
- Longitud global
- 117 mm
- Anchura global
- 39 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 500
- Compatible con dispositivos regulables Philips Hue
- Yes
- Diámetro
- 39 mm
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Color de la luz
- Luz blanca regulable
- Clase energética de la fuente de luz incluida
- D
- Casquillo
- E14
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- ND
- Número de registro EPREL
- 2480947
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Damp location, Dry location
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
La bombilla
- Ajuste de control de referencia*
- 4000 K; con la escena "Brillante fría" de la aplicación Hue
- Diámetro
- 39 mm
- Formato
- Bulb
- Altura
- 117 mm
- Tensión de entrada
- 220V-240V
- Emisión de luz
- Luz blanca de cálida a fría
- Factor de potencia
- 0.5
- Actualizable por software
- Sí
- Potencia equivalente
- 40 W
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- Asistentes de voz
- Amazon Alexa, Apple Home, Google Assistant, Microsoft Cortana
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 48 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- No hay manual disponible
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje