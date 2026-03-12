Estilo tradicional y funciones modernas de iluminación inteligente se unen en la bombilla Philips Hue tipo vela con luz blanca regulable. Disfruta de una luz blanca que va de cálida a fría para crear el ambiente perfecto y complementar la decoración de tu hogar. La regulación ultrabaja te permite reducir la intensidad de la bombilla hasta solo el 0,2 % del brillo total para obtener una luz muy tenue. La última generación de esta elegante bombilla de doble capa incorpora nuevas y mejoradas características, entre las que destaca la luz de día de espectro completo, que aporta la sensación de la luz natural a tu hogar. Relájate con los tonos cálidos de una puesta de sol veraniega o recárgate con los tonos blancos y nítidos del invierno. La bombilla es ahora un 40 % más eficiente energéticamente que la generación anterior, mientras que su compatibilidad con Matter garantiza una conectividad perfecta con otros dispositivos domésticos inteligentes. Disfruta de más características con un Hue Bridge.

Hasta 500 lúmenes

Luz diurna de espectro completo (1000-20000K)

Regulable hasta un 0.2 % de luminosidad

Efecto de vela realista

Control por aplicación y con la voz