Aplique mural para exteriores Turaco

Ilumina tus entradas, terrazas y muros del jardín con luz blanca regulable y luz de color con la lámpara de pared exterior Turaco. Crea un brillo difuso de luz funcional para tus actividades al aire libre o ajusta la lámpara a cualquier color para generar un ambiente perfecto para tus cenas en exteriores. Controla Turaco fácilmente con la aplicación Hue y los asistentes inteligentes usando un Hue Bridge o Bridge Pro. La conectividad de red Zigbee con un Bridge garantiza que nadie acceda sin autorización a tu ecosistema de iluminación inteligente. La compatibilidad con Matter permite una integración más simple y fluida con dispositivos de otras marcas. El paquete incluye tacos y tornillos para la instalación.