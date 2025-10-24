Rebaja
Aplique mural Sana
La lámpara mural Sana de Philips Hue White and Color Ambiance tiene un diseño elegante y un efecto de luz indirecta que añaden un toque moderno a tu interior. Se usa para crear el ambiente perfecto con cualquier tono de luz blanca o de color que te guste.
El precio actual es 118,97 €, el precio original es 169,95 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- LED integrado
- White
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Aluminio