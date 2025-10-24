Bombilla individual E14
Se trata de la bombilla de vela clásica, con un LED inteligente. Con millones de tonalidades de luz blanca y de colores, regulación instantánea y base E14 estándar, esta bombilla de vela inteligente permite crear el ambiente perfecto en cualquier lugar.
El precio actual es 59,95 €
- White and Color Ambiance
- Requiere Hue Bridge
- Bombilla E14
- Luz blanca y de colores
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
39x117