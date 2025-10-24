Ayuda
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Bombilla individual E14

Bombilla individual E14

Se trata de la bombilla de vela clásica, con un LED inteligente. Con millones de tonalidades de luz blanca y de colores, regulación instantánea y base E14 estándar, esta bombilla de vela inteligente permite crear el ambiente perfecto en cualquier lugar.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White and Color Ambiance
  • Requiere Hue Bridge
  • Bombilla E14
  • Luz blanca y de colores
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

  • Dimensiones (AnxAlxF)

    39x117

Duración

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La bombilla

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay