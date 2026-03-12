Empotrable fino 170 mm
El precio actual es 109,99 €
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Acerca de Empotrable fino 170 mm
Gracias a su delgado perfil, la luz empotrable delgada Philips Hue te permite añadir iluminación empotrada a cualquier habitación de tu casa, como por ejemplo habitaciones con falsos techos. El ángulo de haz ancho y el elevado flujo luminoso te permiten iluminar incluso espacios mayores.
- Luz blanca y de colores ajustable
- Coincidencia precisa de colores Chromasync™
- 1500 lúmenes
- Resistente al agua, a prueba de humedad (IP44)
- Hue Bridge y conectividad Bluetooth
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103109415
Características de la bombilla
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- Negro
- Material
- Aluminio fundido, PC
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 50.000
- Vida útil nominal
- 25.000
Características/accesorios adicionales incluidos
- Cabezal de foco ajustable
- No ajustable
- Pilas incluidas
- No
- Elige tu color
- Sí
- Regulable con aplicación Hue e interruptor
- Sí
- LED integrado
- Sí
Características de la luz
- Ángulo de apertura
- 105
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- ≥80
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
- 1
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
- 120
Varios
- Diseñada especialmente para
- Cuarto de baño, Dormitorio, Pasillo, Cocina, Salón, Despacho, Estudio
- Estilo
- Funcional
- Tipo
- Luces empotrables
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103109415
- Peso neto
- 0,34 kg
- Peso bruto
- 0,48 kg
- Altura
- 178 mm
- Longitud
- 92 mm
- Anchura
- 217 mm
- Código 12NC
- 929004291301
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5
- Consumo de energía
- 14
- Consumo energético kWh/1000 h
- 12
Dimensiones y peso del producto
- Distancia empotrada
- 45 mm
- Altura global
- 35 mm
- Longitud global
- 170 mm
- Anchura global
- 170 mm
- Recorte empotrado en el techo
- 15.5 cm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 1.500
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Color de la luz
- Luz blanca y de colores (RGBW)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Clase energética de la fuente de luz incluida
- E
- Potencia de la bombilla incluida
- 12
- Código IP
- IP44 (fuente de alimentación IP20)
- Clase de protección
- Clase II
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Flujo luminoso a 2700 K
- 930
- Número de fuentes de luz
- 1
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Wet location
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
- Opciones de montaje
- Empotrado
La bombilla
- Formato
- Slim downlight
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 10.0 y superior, iOS 16 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 48 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje