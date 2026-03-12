Gracias a su delgado perfil, la luz empotrable delgada Philips Hue te permite añadir iluminación empotrada a cualquier habitación de tu casa, como por ejemplo habitaciones con falsos techos. El ángulo de haz ancho y el elevado flujo luminoso te permiten iluminar incluso espacios mayores.

Luz blanca y de colores ajustable

Coincidencia precisa de colores Chromasync™

1000 lúmenes

Resistente al agua, a prueba de humedad (IP44)

Hue Bridge y conectividad Bluetooth