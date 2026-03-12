Empotrable fino 90 mm paquete de 3

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Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Empotrable fino 90mm paquete de 3
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Acerca de Empotrable fino 90 mm paquete de 3

Gracias a su delgado perfil, la luz empotrable delgada Philips Hue te permite añadir iluminación empotrada a cualquier habitación de tu casa, como por ejemplo habitaciones con falsos techos. El ángulo de haz ancho y el elevado flujo luminoso te permiten iluminar incluso espacios mayores.

  • Luz blanca y de colores ajustable
  • Coincidencia precisa de colores Chromasync™
  • 1000 lúmenes
  • Resistente al agua, a prueba de humedad (IP44)
  • Hue Bridge y conectividad Bluetooth
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