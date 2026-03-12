Extensión de guirnaldas de luces para exteriores globo de 21 m Hue Festavia
El precio actual es 269,99 €
El precio actual es 269,99 €
En stock
- Compra hoy, paga después con Klarna
- Envío Grátis Pedidos >50€
- Devoluciones grátis hasta 30 dias
Acerca de Extensión de guirnaldas de luces para exteriores globo de 21 m Hue Festavia
Crea un ambiente acogedor o una atmósfera festiva y colorida en tu patio, porche o cualquier espacio exterior con un brillante despliegue de colores, ya sea creando un degradado o jugando con efectos de iluminación animados. Esta extensión se puede utilizar para añadir dos guirlandas a tu fuente de alimentación mediante el conector en T incluido y también permite añadir la guirnalda a cualquier configuración de bajo voltaje. Las guirnaldas de luces globo no se pueden alargar de extremo a extremo.
- 21 m con 30 bombillas
- Bombillas brillantes de 50 lúmenes reemplazables
- Luz de espectro completo (1000-20.000 K)
- Sincronización musical y efectos dinámicos
- Conector de extensión incluido
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103063731
Diseño y acabado
- Color
- Negro
- Material
- Sintético
Duración
- Vida útil nominal
- 25.000
- Rango de temperatura ambiente
- -20 °C a +45 °C
Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento
- 5 % <H<75 % (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento
- -20 °C a 45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Cambio de color (LED)
- Sí
- Totalmente impermeable
- Sí
Características de la luz
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
Guirnalda de luces/tira de luz
- Capacidad de ampliación
- No
- Voltaje de entrada
- 24V
Varios
- Diseñada especialmente para
- Balcón, Jardín, Patio, Exterior
- Tipo
- Guirnaldas de luz
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103063731
- Peso neto
- 2,7 kg
- Peso bruto
- 3,56 kg
- Altura
- 181 mm
- Longitud
- 179,5 mm
- Anchura
- 502 mm
- Código 12NC
- 929004582006
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5
- Consumo de energía
- 25,6
Dimensiones y peso del producto
- Peso neto
- 2,7 kg
- Peso neto
- 5,73 lb
- Longitud del cable al primer LED
- 3.700 mm
- Longitud de la guirnalda de luces
- 21.000 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 1.500
- Flujo luminoso de la bombilla incluida
- 50
- Red eléctrica
- CC, máx. 24 W
- Código IP
- IP65
- Clase de protección
- Clase II
- Flujo luminoso a 2700 K
- 1.500
- Interdistancia de luces LED
- 70 cm
- Número de fuentes de luz
- 30
- Clase de protección (guirnaldas de luces)
- Class III
La bombilla
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 10.0 y superior, iOS 16 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje
Productos en tendencia
Guirnaldas de luces para exteriores globo de 14 m Hue Festavia
14 m de guirnaldas de luces
20 bombillas Lightguide
Blanco y degradado de colores
Bombillas brillantes de 50 lúmenes
229,99 €
Guirnalda de luces Festavia
Crea un degradado de color
250 LED inteligentes de colores
Cable de 20 metros
Uso en interior y exterior
229,99 €
Extensión de cable exteriores 5 m
Alargador de cable
Longitud de 5 m
Negro
19,99 €
Crea tu kit de inicio
Bridge Pro
Admite más de 150 luces, más de 50 accesorios
Activa Hue Sync, MotionAware™.
Libera el control de toda la casa
Cifrado avanzado con Zigbee Trust Center
99,99 €