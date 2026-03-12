Extensión de guirnaldas de luces para exteriores globo de 21 m Hue Festavia

Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Extensión de guirnaldas de luces para exteriores globo de 21m Hue Festavia
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Acerca de Extensión de guirnaldas de luces para exteriores globo de 21 m Hue Festavia

Crea un ambiente acogedor o una atmósfera festiva y colorida en tu patio, porche o cualquier espacio exterior con un brillante despliegue de colores, ya sea creando un degradado o jugando con efectos de iluminación animados. Esta extensión se puede utilizar para añadir dos guirlandas a tu fuente de alimentación mediante el conector en T incluido y también permite añadir la guirnalda a cualquier configuración de bajo voltaje. Las guirnaldas de luces globo no se pueden alargar de extremo a extremo.

  • 21 m con 30 bombillas
  • Bombillas brillantes de 50 lúmenes reemplazables
  • Luz de espectro completo (1000-20.000 K)
  • Sincronización musical y efectos dinámicos
  • Conector de extensión incluido

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