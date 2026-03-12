Lo último en decoración para todo el año. Personaliza el exterior de tu casa para cualquier ocasión, cualquier estación y cualquier estado de ánimo con una cadena de vainas luminosas de colores brillantes. Prolonga fácilmente las luces permanentes Festavia con esta cadena de extensión de 9 m que incluye 16 vainas de luz resistentes a la intemperie y se conecta directamente al extremo de una cadena base. Las luces permanentes Festavia son extensibles hasta un máximo de 45 metros, lo que le permite obtener luz a lo largo de todos los tejados, aleros y falsos techos.

Color preciso Chromasync™

Extensión de 9 m con 16 luces

Hasta 50 lm por luz

Estanco (IP65)

Vida útil prolongada de 50.000 horas