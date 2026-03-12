Festavia permanente 9 m 16 pod Bl Ext
El precio actual es 119,99 €
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Acerca de Festavia permanente 9 m 16 pod Bl Ext
Lo último en decoración para todo el año. Personaliza el exterior de tu casa para cualquier ocasión, cualquier estación y cualquier estado de ánimo con una cadena de vainas luminosas de colores brillantes. Prolonga fácilmente las luces permanentes Festavia con esta cadena de extensión de 9 m que incluye 16 vainas de luz resistentes a la intemperie y se conecta directamente al extremo de una cadena base. Las luces permanentes Festavia son extensibles hasta un máximo de 45 metros, lo que le permite obtener luz a lo largo de todos los tejados, aleros y falsos techos.
- Color preciso Chromasync™
- Extensión de 9 m con 16 luces
- Hasta 50 lm por luz
- Estanco (IP65)
- Vida útil prolongada de 50.000 horas
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103078544
Diseño y acabado
- Color
- White
- Material
- Plástico
Duración
- Rango de temperatura ambiente
- -20 °C a +45 °C
- Vida útil nominal
- 50.000
Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento
- 5 % <H<75 % (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento
- -20 °C a 45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Pilas incluidas
- No
- Cambio de color (LED)
- Sí
- Totalmente impermeable
- Sí
Características de la luz
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
Guirnalda de luces/tira de luz
- Capacidad de ampliación
- Sí
- Voltaje de entrada
- 24V
Varios
- Diseñada especialmente para
- Exterior, Patio
- Tipo
- Guirnaldas de luz
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103078544
- Peso neto
- 0,56 kg
- Peso bruto
- 0,73 kg
- Altura
- 72 mm
- Longitud
- 186,5 mm
- Anchura
- 185 mm
- Código 12NC
- 929004284803
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL)
- G
- Consumo de energía
- 13
Dimensiones y peso del producto
- Peso neto
- 0,56 kg
- Peso neto
- 1,24 lb
- Longitud de cable
- 9.150
- Longitud de la guirnalda de luces
- 9.144 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 800
- Red eléctrica
- CC, máx. 24 W
- Código IP
- IP65
- Flujo luminoso a 2700 K
- 680
- Número de registro EPREL
- 2423919
- Interdistancia entre luces LED (pulgadas)
- 22,4 in
- Interdistancia de luces LED
- 57 cm
- Número de fuentes de luz
- 16
- Clase de protección (guirnaldas de luces)
- III - safe extra low voltage
La bombilla
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 10.0 y superior, iOS 16 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje
Preguntas frecuentes
¿Es posible ampliar las luces permanentes Festavia después cortar la cadena de pods de luces?
Una vez que haya cortado la cadena, no se puede ampliar. La cadena solo se puede ampliar con el conector que lleva al final.
¿Cuál es la mejor forma de fijar las luces permanentes Festavia a una fachada, tejado o alero?
Las luces vienen con cinta adhesiva de alta calidad (3M VHB) que permite una instalación sencilla y segura. Se recomienda utilizar tornillos si las luces van a instalarse a largo plazo.
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