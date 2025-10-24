Foco empotrable Centura
Hue Centura ofrece el toque perfecto de ambiente en cualquier ocasión. Ideal para el salón y el dormitorio. Contrólalo por Bluetooth para ajustar al instante escenas de iluminación en una sala o emparéjalo con un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones de iluminación.
El precio actual es 64,95 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Incluye bombilla LED GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Sintético