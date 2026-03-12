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Kit de inicio B22

A set of smart light bulbs emitting pink light, shown with a white hub and a wireless switch, all sharing a similar design.
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Acerca de Kit de inicio B22

Con tres bombillas LED inteligentes B22, obtienes millones de tonalidades de luz blanca y de color, así como regulación inalámbrica para crear el ambiente al instante en tu hogar. Úsalas en cualquier luminaria estándar con una base de bayoneta.

  • White and Color Ambiance
  • Luz blanca y de colores
  • Control al instante mediante Bluetooth
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay