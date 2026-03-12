Kit de inicio B22
Acerca de Kit de inicio B22
Con tres bombillas LED inteligentes B22, obtienes millones de tonalidades de luz blanca y de color, así como regulación inalámbrica para crear el ambiente al instante en tu hogar. Úsalas en cualquier luminaria estándar con una base de bayoneta.
- White and Color Ambiance
- Luz blanca y de colores
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514291539
Dimensiones de la bombilla
- Dimensiones (AnxAlxF)
- 60x109
Diseño y acabado
- Color
- White
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 50.000
- Vida útil nominal
- 25.000
Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento
- 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento
- -20 °C a 45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Pilas incluidas
- Sí
- Regulable con aplicación Hue e interruptor
- Sí
Garantía
- 2 años
- Sí
Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- ≥80
- Temperatura del color
- 2000-6500 K
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8719514291539
- Peso neto
- 0,55 kg
- Peso bruto
- 1,01 kg
- Altura
- 176 mm
- Longitud
- 140 mm
- Anchura
- 219 mm
- Código 12NC
- 929002468902
Información del embalaje
- EAN
- 8719514291539
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL)
- F
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 1.055
- Diámetro
- 60 mm
- Peso
- 72
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Casquillo
- B22
- Código IP
- IP20
- Flujo luminoso a 2700 K
- 806
- Número de registro EPREL
- 1522891
- Opciones de montaje
- Pared, De pie
El puente
- Banda de frecuencia
- 2400-2483.5 MHz
- Altura
- 26 mm
- Longitud x Anchura
- 88 x 88 mm
- Número máximo de bombillas
- 50
- Opciones de montaje
- Escritorio, Pared
- Adaptador de corriente
- 100 - 240 V CA/50-60 Hz
- Consumo de energía
- 250mA max
La bombilla
- Formato
- A60
- Altura
- 109 mm
- Tensión de entrada
- 220V-240V
- Emisión de luz
- Luz blanca y de color
- Flujo luminoso
- 1100 lm
- Energía de funcionamiento máxima
- 9 W
- Factor de potencia
- >0.5
- Actualizable por software
- Sí
- Encendido
- Emisión de luz al 100% al instante
- Potencia
- 9 W
- Potencia equivalente
- 75 W
El interruptor
- Pilas incluidas
- 1 x CR2032
- Banda de frecuencia
- 2400-2483,5 MHz
- Duración
- 50.000 clicks
- Número máximo de luces por interruptor
- 50 (con Hue Bridge)
- Duración mínima de la pila
- 3
- Opciones de montaje
- pared, independiente
- Funciones especiales
- No aplicable
- Profundidad del interruptor
- 11 mm
- Altura del interruptor
- 92 mm
- Diámetro del interruptor
- 35 mm
- Profundidad de la placa de pared
- 14 mm
- Altura de la placa de pared
- 115 mm
- Diámetro de la placa de pared
- 70 mm
- Peso con la placa de pared
- 67 g
- Peso del interruptor
- 37 g
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Compatible con HomeKit
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 10.0 y superior, iOS 16 o posterior
- Asistentes de voz
- Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home, Microsoft Cortana
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 48 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- iOS, Android
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Otro
- Manual del usuario
- No hay manual disponible
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje
Preguntas frecuentes
¿Puedo controlar el kit de inicio Bridge Pro starter kit con la voz?
Sí, al emparejar un asistente doméstico inteligente. Philips Hue funciona con Amazon Alexa, Google Assistant y Siri para ofrecerte ayuda manos libres en la casa.
¿Qué incluye un kit de inicio Bridge Pro starter kit?
Los kits de inicio Bridge Pro starter kit contienen todo lo necesario para empezar a usar un sistema de iluminación inteligente controlado por un Hue Bridge. Todos los starter kits incluyen un Hue Bridge Pro y bombillas inteligentes, y algunos kits también contienen un accesorio inteligente.
¿Hace falta una conexión a Internet para usar un kit de inicio Bridge Pro starter kit?
Sí, pero solo para configurarlo. Una vez configurado, el Hue Bridge Pro funciona como un dispositivo independiente y no necesita Internet para funcionar. La aplicación en tu teléfono se comunica con la red inalámbrica de tu casa, con independencia de tu conexión a Internet, por lo que incluso puedes controlar las luces si la conexión a Internet falla.
¿Puedo poner las bombillas de mi starter kit Bridge Pro en otras habitaciones?
Sí, pero al menos una de tus bombillas debe estar a menos de 10 metros de tu Hue Bridge Pro. Para una experiencia de iluminación inteligente óptima, te recomendamos colocar las bombillas del starter kit en la misma zona, especialmente si tienes bombillas capaces de cambiar de color.