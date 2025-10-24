Rebaja
Kit de inicio E27
Añade color ambiental a cualquier habitación con el kit de inicio E27 de Philips Hue White and color ambiance. Conecta con el Hue Bridge que se incluye para aprovechar la interminable lista de funcionalidades. Contrólalo mediante la aplicación, la voz o cualquier accesorio inteligente.
El precio actual es 97,97 €, el precio original es 139,95 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca y de colores
- Hue Bridge incluido
- Control con aplicación o voz*
- Control inteligente
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60x110