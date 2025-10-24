Lámpara colgante Flourish
Obtén una luz potente para cualquier ocasión con la lámpara colgante Flourish, que te permite configurar una luz cálida a fría y de color. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.
El precio actual es 349,95 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- LED integrado
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
White
Material
Vidrio