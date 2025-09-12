Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias
Haz más fácil y agradable tu jornada con cuatro preajustes de escenas de luz que se han diseñado especialmente para tus tareas diarias: Energía, Concentración, Lectura y Relax. Las dos escenas con tonos fríos Energía y Concentración te ayudan a comenzar por la mañana o a centrar la atención, mientras que las escenas más cálidas Lectura y Relax te ayudan a disfrutar de una lectura cómoda o a calmar un mente atareada.
Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge
El Hue Bridge permite disfrutar de las características que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera de casa, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Añade un Bridge a tu configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar una tecnología segura y fiable, entre otras cosas. El Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente, como nunca antes habías visto.
Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría
Estas bombillas y luminarias ofrecen distintas tonalidades de luz blanca cálida a luz blanca fría. Con la completa regulación de la luces nocturnas de brillo elevado a tenue, puedes ajustar tus luces a la tonalidad y el brillo de iluminación perfectos para tus necesidades diarias.
Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth
Philips Hue con Bluetooth es el modo más sencillo de comenzar a utilizar la iluminación inteligente. Con bombillas LED que admitan Bluetooth y la aplicación Hue Bluetooth, que permite controlar hasta diez luces en una habitación, puedes definir el ambiente al instante.
Controla las luces con la voz*
Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.
Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas
Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores, creando al instante el ambiente adecuado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes definir un ambiente festivo para una fiesta, transformar tu sala de estar en una sala de cine, mejorar tu decoración con notas de color y mucho más.