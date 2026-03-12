Lámpara de pie grande Hue Play
El precio actual es 149,99 €
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Acerca de Lámpara de pie grande Hue Play
La lámpara de pie Hue Play es el primer paso ideal para adentrarse en el mundo del entretenimiento de Hue. Sincronízala con películas, videojuegos y música en tu televisor para crear un colorido degradado de efectos de iluminación de pared que se adapten a toda la acción en pantalla. Añade más luces Hue a tu zona de entretenimiento para disfrutar de una experiencia de iluminación envolvente verdaderamente envolvente con una coincidencia de colores precisa con Chromasync. La lámpara de pie Hue Play, con su esbelta silueta de 135 cm de alto, se integra a la perfección a ambos lados del mueble de la televisión, en las esquinas o detrás del sofá, sin obstaculizar la visión.
- Efecto de iluminación degradado RGBWWIC
- Coincidencia precisa de colores Chromasync
- Diseñado para colocarlo fácilmente
- Conéctate con una HDMI sync box o una aplicación de televisión
- Controla y personaliza con Hue Bridge
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103144973
Características de la bombilla
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- Negro
- Material
- Plástico
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 20.000
- Vida útil nominal
- 25.000
Características/accesorios adicionales incluidos
- Altura ajustable
- No
- Cabezal de foco ajustable
- No
- Pilas incluidas
- No
- Elige tu color
- Sí
- LED integrado
- Sí
- Portátil
- No
- Energía solar
- No
Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- 80
- Temperatura del color
- 2200-6500 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
- 1
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
- 69
Varios
- Diseñada especialmente para
- Sala de ocio
- Estilo
- Moderno
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103144973
- Peso neto
- 1,74 kg
- Peso bruto
- 1,74 kg
- Altura
- 1.434 mm
- Longitud
- 148 mm
- Anchura
- 143 mm
- Código 12NC
- 929004321101
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,1
- Consumo de energía
- 14,6
Dimensiones y peso del producto
- Longitud de cable
- 1.500
- Altura global
- 1.350 mm
- Longitud global
- 90 mm
- Anchura global
- 90 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 1.040
- Color de la luz
- Degradado de color y luz blanca (RGBICW)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase II
- Fuente de luz sustituible
- No
- Flujo luminoso a 2700 K
- 990
- Número de fuentes de luz
- 1
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Damp location
- Detección por radiofrecuencia
- No aplicable
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- No
- Opciones de montaje
- De pie
La bombilla
- Formato
- Floor lamp
- Actualizable por software
- Sí
La cámara
- Alarma sonora
- No
El interruptor
- Cableado compatible
- Con cable neutro
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 8.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 48 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge
Otro
- Manual del usuario
- No hay manual disponible
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje