La lámpara de pie Hue Play es el primer paso ideal para adentrarse en el mundo del entretenimiento de Hue. Sincronízala con películas, videojuegos y música en tu televisor para crear un colorido degradado de efectos de iluminación de pared que se adapten a toda la acción en pantalla. Añade más luces Hue a tu zona de entretenimiento para disfrutar de una experiencia de iluminación envolvente verdaderamente envolvente con una coincidencia de colores precisa con Chromasync. La lámpara de pie Hue Play, con su esbelta silueta de 135 cm de alto, se integra a la perfección a ambos lados del mueble de la televisión, en las esquinas o detrás del sofá, sin obstaculizar la visión.

Efecto de iluminación degradado RGBWWIC

Coincidencia precisa de colores Chromasync

Diseñado para colocarlo fácilmente

Conéctate con una HDMI sync box o una aplicación de televisión

Controla y personaliza con Hue Bridge