Rebaja
Lámpara de pie Signe
Añade el ambiente de 16 millones de colores, luz blanca cálida a fría y estilo moderno a cualquier estancia con la lámpara de pie Signe. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.
El precio actual es 209,99 €, el precio original es 299,99 €
Productos destacados
- LED integrado
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Aluminio
Material
Aluminio