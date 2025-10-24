Paquete doble E14
Consigue el aspecto clásico de las bombilla de vela con LED inteligentes. Con millones de tonalidades de luz blanca y de colores, regulación instantánea y base E14 estándar, estas bombillas inteligentes permiten crear el ambiente perfecto en cualquier lugar.
El precio actual es 99,95 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Requiere Hue Bridge
- 2 bombillas E14
- Luz blanca y de colores
- Regulable
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
39x117