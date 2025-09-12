*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Paquete doble E27
Da color a tu casa con dos bombillas E27 inteligentes. Con una amplia variedad de colores, tonos y posibilidades es el toque perfecto de ambiente para cualquier ocasión. Conéctate al Hue Bridge para disfrutar de todas las funciones y del control de la iluminación inteligente.
El precio actual es 99,95 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Requiere Hue Bridge
- 2 bombillas E27
- Luz blanca y de colores
- Regulable
- Control inteligente con Hue Bridge*
Juega con luces de colores inteligentes
No hay límites con Philips Hue: con más de 16 millones de colores, puedes transformar tu hogar en la sala de fiestas perfectas, dar vida a un cuento para dormir y mucho más. Utiliza los preajustes de escenas de luz de color para evocar la sensación de verano en cualquier momento o utiliza tus propias fotos para volver a revivir un recuerdo especial.
Crea ambiente con las bombillas inteligentes blancas de luz cálida a luz blanca fría
Utiliza más de 50 000 tonalidades de luz blanca cálida a fría para crear el ambiente para trabajar, jugar o relajarte, con independencia de la hora del día. Empieza la mañana con buen pie con la luz blanca fría energética o relájate por la noche con tonos dorados.
Sincroniza las luces inteligentes con películas, programas de TV, música y juegos
Lleva tu entretenimiento a nuevas cotas sincronizando la acción en la pantalla o el ritmo de tu música con tus luces inteligentes.* Elige la forma en que quieres sincronizar las luces con la película, música (¡incluso con nuestra integración con Spotify!), programa de televisión o juego y observa cómo reaccionan las luces con capacidad de color en tu área de entretenimiento. *Requiere un Hue Bridge
Control a distancia de iluminación inteligente
La aplicación Hue ofrece un control total de las luces, incluso si no estás en casa. Apaga y enciende las luces a distancia solo con la aplicación para que tu hogar esté siempre iluminado como tú quieres.
Controla las luces con la voz
Cuando estás conectado al Hue Bridge, puedes emparejar las luces con Alexa, Apple HomeKit y el Asistente de Google y controlar las luces utilizando solo la voz. Los comandos de voz sencillos te permiten encender y apagar las luces, aumentar o atenuar la luminosidad e incluso definir una escena de luz.
Conéctate a tu Hue Bridge para un completo control de la iluminación
Este producto requiere una conexión al Hue Bridge para disfrutar de todas las funciones y del control de la iluminación inteligente. Controla las luces utilizando la Philips Hue app, ajusta temporizadores, rutinas, añade o quita luces y mucho más. *Hue Bridge se vende por separado
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
62x110