La lámpara de pedestal Lucca, con su diseño compacto y contemporáneo y bandas negras, ofrece una amplia distribución de luz blanca regulable y luz de color para caminos, terrazas y bordes del jardín. Crea un brillo difuso de luz funcional que te ayude a moverte por tus espacios exteriores. O ajusta la lámpara de pedestal a cualquier color para resaltar plantas y árboles de forma decorativa. Controla Lucca fácilmente con la aplicación Hue y los asistentes inteligentes usando un Hue Bridge o Bridge Pro. La conectividad de red Zigbee con un Bridge garantiza que nadie acceda sin autorización a tu ecosistema de iluminación inteligente. La compatibilidad con Matter permite una integración más simple y fluida con dispositivos de otras marcas.

Luz blanca y de colores ajustable

Incluye bombilla A60 de 1100 lúmenes

Control por aplicación y con la voz

Compatible con Zigbee y Matter

Ideal para caminos y patios