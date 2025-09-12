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Pedestal para exteriores Turaco
Ilumina tus caminos, terrazas y bordes del jardín con luz blanca regulable y luz de color con el pedestal compacto para exteriores Turaco. Crea un brillo difuso de luz funcional que te ayude a moverte por tus espacios exteriores. O ajusta la lámpara de pedestal a cualquier color para resaltar plantas y árboles de forma decorativa. Controla Turaco fácilmente con la aplicación Hue y los asistentes inteligentes usando un Hue Bridge o Bridge Pro. La conectividad de red Zigbee con un Bridge garantiza que nadie acceda sin autorización a tu ecosistema de iluminación inteligente. La compatibilidad con Matter permite una integración más simple y fluida con dispositivos de otras marcas.
El precio actual es 129,99 €
- Compra hoy, paga después con Klarna
- Envío Grátis Pedidos >50€
- Devoluciones grátis hasta 30 dias
Productos destacados
- Luz blanca y de colores ajustable
- Incluye bombilla A60 de 1100 lúmenes
- Control por aplicación y con la voz
- Compatible con Zigbee y Matter
- Ideal para caminos y patios
Resistente al agua (IP44)
Esta luminaria exterior Philips Hue se ha diseñado especialmente para el uso en el exterior y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su rendimiento. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua procedentes de todas las direcciones. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.
Requiere un Philips Hue bridge
Conecta tus luces Philips Hue al puente para controlarlas desde tu smartphone o tableta a través de Philips Hue app. O controla las luces Philips Hue con el regulador interior Philips Hue, que te permite controlar las funciones de encendido/apagado y regulación.
Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad superior
Los productos están especialmente fabricados para el uso en exteriores. Utilizamos materiales de primera calidad para garantizar el mejor rendimiento en condiciones exteriores, así como el uso inteligente de materiales para optimizar la frecuencia de radio.
Control inteligente dentro y fuera de casa
Ilumina tu espacio exterior y observa qué está pasando fuera. Al conectar la iluminación exterior al puente Hue, puedes controlar la iluminación como quieras. Gracias a nuestras opciones de mando a distancia interiores, como la aplicación Philips Hue o el uso de la voz (Amazon Alexa, Apple HomeKit o Google Assistant), podrás controlar las luces exteriores. También puedes definir programaciones de iluminación para imitar tu presencia. Controla tu iluminación exterior desde la comodidad de tu hogar o desde cualquier otro sitio.
Embellece tu jardín trasero con iluminación para exteriores
Dale a tu jardín la oportunidad de brillar tanto como tu casa. Más de 16 millones de colores y 50 000 formas de luces blancas frías y cálidas te permiten decorar tanto zonas exteriores como interiores, ya sea iluminando un sendero o alumbrando tu parte favorita del patio.
Ajusta temporizadores según tus preferencias
Disfruta de noches más largas en el exterior, termina las tareas de jardinería o saca la basura al atardecer. Las luces Philips Hue se encienden automáticamente según las programaciones horarias o mediante el programa "anochecer/amanecer". Y, por supuesto, también puedes apagar o atenuar las luces de esta manera. No tendrás que comprobar nunca más si te has dejado las luces encendidas.
Configura las luces para que te den la bienvenida al llegar a casa
Disfruta de la comodidad de las luces que se encienden automáticamente al llegar a casa y se apagan al salir. Descarga el maletero del coche y entra en tu casa, todo con la comodidad de una buena iluminación. Basta con configurar la aplicación Hue en el modo En casa o A distancia para encender todas las luces, o dejar que la geolocalización lo haga por ti, todo ello sin tocar un solo botón. Así de fácil.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Antracita
Material
Aluminio