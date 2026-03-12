Poste exterior Lucca
El precio actual es 164,99 €
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Acerca de Poste exterior Lucca
La lámpara de poste Lucca, con su diseño contemporáneo y bandas negras, ofrece una amplia distribución de luz blanca regulable y luz de color para portones, caminos y bordes del jardín. Crea un brillo difuso de luz funcional que te ayude a moverte por tus espacios exteriores. O ajusta la lámpara de pedestal a cualquier color para resaltar entradas y el jardín trasero. Controla Lucca fácilmente con la aplicación Hue y los asistentes inteligentes usando un Hue Bridge o Bridge Pro. La conectividad de red Zigbee con un Bridge garantiza que nadie acceda sin autorización a tu ecosistema de iluminación inteligente. La compatibilidad con Matter permite una integración más simple y fluida con dispositivos de otras marcas.
- Luz blanca y de colores ajustable
- Incluye bombilla A60 de 1100 lúmenes
- Control por aplicación y con la voz
- Compatible con Zigbee y Matter
- Ideal para entradas y zonas con césped
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103118752
Diseño y acabado
- Color
- Antracita
- Material
- Aluminio
Duración
- Vida útil nominal
- 25.000
Características/accesorios adicionales incluidos
- Regulable con aplicación Hue e interruptor
- Sí
- Totalmente impermeable
- No
Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- ≥80
Varios
- Diseñada especialmente para
- Jardín, Patio
- Tipo
- Pedestal/poste
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103118752
- Peso neto
- 2,83 kg
- Peso bruto
- 2,99 kg
- Altura
- 848 mm
- Longitud
- 155 mm
- Anchura
- 155 mm
- Código 12NC
- 929004308601
Dimensiones y peso del producto
- Peso neto
- 2,215 kg
- Altura global
- 770 mm
- Longitud global
- 142 mm
- Anchura global
- 142 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 1.100
- Color de la luz
- Luz blanca y de colores (RGBW)
- Red eléctrica
- Rango 220 V - 240 V, 50 - 60 Hz
- Clase energética de la fuente de luz incluida
- D
- Casquillo
- E27
- Potencia de la bombilla incluida
- 8.1
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto
- 9,5
- Código IP
- IP44
- Clase de protección
- Clase II
- Número de fuentes de luz
- 1
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 10.0 y superior, iOS 16 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- Dismantle Instructions