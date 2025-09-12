Ilumina tus portones, entradas y bordes del jardín con luz blanca regulable y luz de color con el poste exterior Turaco, alto y delgado. Crea un brillo difuso de luz funcional que te ayude a moverte por tus espacios exteriores. O ajusta la lámpara de poste a cualquier color para resaltar entradas y el jardín trasero. Controla Turaco fácilmente con la aplicación Hue y los asistentes inteligentes usando un Hue Bridge o Bridge Pro. La conectividad de red Zigbee con un Bridge garantiza que nadie acceda sin autorización a tu ecosistema de iluminación inteligente. La compatibilidad con Matter permite una integración más simple y fluida con dispositivos de otras marcas.