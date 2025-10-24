Tira de luz para exteriores 2 metros
Al ser completamente flexible, la tira de luz de 2 metros para exteriores te permite moldearla y adaptarla como tú quieras. Colócala a lo largo de un sinuoso camino exterior o deja que suba por una pared o columna; puedes instalarla en cualquier lugar con los clips y tornillos que incluye.
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Requiere Hue Bridge
- Tira de luz de 1 x 2 metros
- Luz blanca y de colores
- Unidad de fuente de alimentación incl.
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
White
Color(es)
multi
Material
silicona