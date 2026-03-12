Estilo tradicional y funciones modernas de iluminación inteligente se unen en la bombilla Philips Hue tipo vela, con luz blanca regulable y color. Disfruta de una luz blanca que va de cálida a fría y de millones de colores expresivos para crear el ambiente perfecto y complementar la decoración de tu hogar. La función de regulación ultrabaja permite reducir la intensidad de la bombilla hasta solo el 0,2 % del brillo total, manteniendo un rendimiento cromático constante en los distintos niveles de regulación. La última generación de esta elegante bombilla de doble capa incorpora nuevas y mejoradas características, entre las que destaca la luz de día de espectro completo, que aporta la sensación de la luz natural a tu hogar. Relájate con los tonos cálidos de una puesta de sol veraniega o recárgate con los tonos blancos y nítidos del invierno. Chromasync garantiza que los 16 millones de colores de la bombilla se mantengan exactamente iguales en todas las bombillas, sin desviaciones de color. La bombilla es ahora un 40 % más eficiente energéticamente que la generación anterior, mientras que su compatibilidad con Matter garantiza una conectividad perfecta con otros dispositivos domésticos inteligentes. Disfruta de más características con un Hue Bridge.

Hasta 500 lúmenes

Luz diurna de espectro completo (1000-20000K)

Regulable hasta un 0.2 % de luminosidad

Coincidencia precisa de colores Chromasync™

Control por aplicación y con la voz