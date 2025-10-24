Rebaja
Bombilla esférica - Bombilla inteligente E14 - (paquete de 2)
Conecta tus lámparas y luminarias pequeñas (de pared, de mesa o de escritorio, por ejemplo) con dos bombillas esféricas Philips Hue White P45 E14. Estas pequeñas bombillas ofrecen una luz blanca cálida regulable y control Bluetooth en una habitación. Añade Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones.
El precio actual es 27,99 €, el precio original es 34,99 €
Productos destacados
- White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
45x77