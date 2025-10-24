Lámpara de pedestal para exteriores Fuzo
Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. La lámpara de pedestal Fuzo puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potencia de luz elevada. El puente Hue no está incluido.
El precio actual es 119,99 €
Productos destacados
- White
- Requiere Hue Bridge
- LED integrado
- Luz blanca cálida (2700 K)
- Alimentación mediante red eléctrica
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Metal