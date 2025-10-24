Pack de 2 B22
Estas bombillas inteligentes B22 proporcionan luz blanca suave y regulación instantánea. Con una base de bayoneta estándar, estas bombillas inteligentes encajan en la mayoría de las luminarias estándar y te permiten agregar luz inteligente en cualquier lugar de tu hogar.
Productos destacados
- White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
61x110