Pack de 3 B22
Lleva la luz inteligente a cualquier lugar de tu hogar con tres bombillas LED inteligentes B22 de luz blanca suave. Son aptas para casi todas las luminarias y se regulan al instante de forma inalámbrica.
- White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
61x110