Vela B39 - Bombilla LED inteligente E14
El precio actual es 34,99 €
El precio actual es 34,99 €
- Compra hoy, paga después con Klarna
- Envío Grátis Pedidos >50€
- Devoluciones grátis hasta 30 dias
Acerca de Vela B39 - Bombilla LED inteligente E14
Estilo tradicional y funciones modernas de iluminación inteligente se unen en la bombilla Philips Hue vela con luz blanca cálida. Disfruta de luz blanca cálida suave para crear el ambiente perfecto y complementar la decoración de tu hogar. La regulación baja te permite reducir la intensidad de la bombilla hasta el 2 % del brillo total para una luz tenue. La bombilla es ahora más eficiente energéticamente que la generación anterior, mientras que su compatibilidad con Matter garantiza una conectividad perfecta con otros dispositivos domésticos inteligentes. Controla sin esfuerzo a través de la aplicación Hue o comandos de voz con un asistente inteligente. Aprovecha aún más funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge: control desde fuera de casa, automatismos y simulación de presencia.
- Hasta 470 lúmenes
- Luz blanca cálida y suave
- Regulable hasta un 0.2 % de luminosidad
- Control por aplicación y con la voz
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103099662
Características de la bombilla
- Forma de la lámpara
- Bombilla de vela no direccional
- Casquillo
- E14
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- White
- Material
- PC
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 50.000
- Vida útil nominal
- 25.000
Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento
- 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento
- -20 °C a 45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Elige tu color
- No
- LED integrado
- Sí
- Bombillas LED incluidas
- Sí
Características de la luz
- Ángulo de apertura
- 270
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- 80
- Temperatura del color
- 2700 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
- 121
Varios
- Diseñada especialmente para
- Ambiente, Dormitorio, Comedor, Funcional, Pasillo, Oficina en casa, Estudio, Habitación de los niños, Cocina, Salón
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103099662
- Peso neto
- 0,07 kg
- Peso bruto
- 0,11 kg
- Altura
- 174 mm
- Longitud
- 72 mm
- Anchura
- 72 mm
- Código 12NC
- 929004295902
Información del embalaje
- EAN
- 8721103099662
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,2 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL)
- E
- Consumo de energía
- 3,9 W
- Consumo energético kWh/1000 h
- 4
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 38 mm
- Longitud global
- 104 mm
- Anchura global
- 38 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 470
- Compatible con dispositivos regulables Philips Hue
- Yes
- Diámetro
- 38 mm
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Color de la luz
- Luz blanca cálida
- Clase energética de la fuente de luz incluida
- E
- Casquillo
- E14
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- ND
- Flujo luminoso a 2700 K
- 470
- Número de registro EPREL
- 2505907
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Damp location, Dry location
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
La bombilla
- Ajuste de control de referencia*
- 4000 K; con la escena "Brillante fría" de la aplicación Hue
- Diámetro
- 38 mm
- Formato
- Bulb
- Altura
- 104 mm
- Tensión de entrada
- 220V-240V
- Emisión de luz
- Luz blanca suave
- Factor de potencia
- 0.6
- Actualizable por software
- Sí
- Potencia equivalente
- 40 W
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- Asistentes de voz
- Amazon Alexa, Apple Home, Google Assistant, Microsoft Cortana
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 48 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- No hay manual disponible
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje