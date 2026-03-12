Estilo tradicional y funciones modernas de iluminación inteligente se unen en la bombilla Philips Hue vela con luz blanca cálida. Disfruta de luz blanca cálida suave para crear el ambiente perfecto y complementar la decoración de tu hogar. La regulación baja te permite reducir la intensidad de la bombilla hasta el 2 % del brillo total para una luz tenue. La bombilla es ahora más eficiente energéticamente que la generación anterior, mientras que su compatibilidad con Matter garantiza una conectividad perfecta con otros dispositivos domésticos inteligentes. Controla sin esfuerzo a través de la aplicación Hue o comandos de voz con un asistente inteligente. Aprovecha aún más funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge: control desde fuera de casa, automatismos y simulación de presencia.

Hasta 470 lúmenes

Luz blanca cálida y suave

Regulable hasta un 0.2 % de luminosidad

Control por aplicación y con la voz