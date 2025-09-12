Diseñado para uso en exteriores: estanco al agua IP44

Esta lámpara de exterior de Philips se ha diseñado especialmente para entornos exteriores húmedos. Se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su resistencia al agua. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y el segundo frente al agua. Esta lámpara de exterior se ha diseñado con IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso en exteriores.