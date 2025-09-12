Puntos de tierra/picas Puled 4,6 W GU10
Este foco auténtico Philips Puled en negro añade encanto al jardín de noche. Proyecta una luz blanca cálida que da vida al jardín por la noche para las cenas familiares o las reuniones en el exterior.
El precio actual es 47,99 €
- 2700 k
- Negro
- Estanco al agua
Iluminación exterior decorativa
La iluminación exterior puede mejorar el aspecto de tu jardín o espacio exterior, destacando características atractivas, iluminando caminos con estilo o creando el ambiente perfecto para esas memorables veladas con amigos y familia. Por eso Philips ha creado myGarden, una gama iluminación exterior decorativa y de gran belleza con la clase y funcionalidad idóneas para ayudarte a sacarle el máximo partido a tu espacio exterior con tu propio estilo.
Luz blanca cálida y suave
Crea una atmósfera agradable con una luz blanca cálida. Una luz inteligente que simplemente se adapta a tus actividades diarias
Diseñado para uso en exteriores: estanco al agua IP44
Esta lámpara de exterior de Philips se ha diseñado especialmente para entornos exteriores húmedos. Se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su resistencia al agua. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y el segundo frente al agua. Esta lámpara de exterior se ha diseñado con IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso en exteriores.
Aluminio de alta calidad y cristal auténtico
Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y cristal auténtico.
Cabezal de foco ajustable
Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la luminaria, para dirigirla hacia donde desees.
Fácil de instalar para todas las aplicaciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Aluminio
Vidrio