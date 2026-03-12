Pack: x2 Focos Philips Kosipo (negro) + 2 bombillas Hue GU10 RGB

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Acerca de Pack: x2 Focos Philips Kosipo (negro) + 2 bombillas Hue GU10 RGB

Ilumina tu espacio con el pack de 3 focos Philips Kosipo en negro, con bombillas inteligentes Hue GU10 de colores. Elegante y de bajo consumo.

  • Regulación instantanea via wifi
  • Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
  • Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips

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