Pack: Aplique Philips Nightingale (negro) + bombilla Hue GU10 luz blanca cálida
El precio del paquete es 70,18 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 77,98 €
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Acerca de Pack: Aplique Philips Nightingale (negro) + bombilla Hue GU10 luz blanca cálida
Mejora tu decoración con el aplique de pared Philips Nightingale en color negro, y con bombilla inteligente Hue GU10 luz blanca cálida. Elegante y moderno.
- Regulación instantanea via wifi
- Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
- Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514874640
Información del producto
- Luminarias de exterior Aplique mural Nightingale 35 W GU10 Sin bombilla
- 1
- Hue White GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)
- 1