Pack: Aplique de Pared Exterior Hue Appear + Sensor de Exterior
El precio del paquete es 193,45 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 214,94 €
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Acerca de Pack: Aplique de Pared Exterior Hue Appear + Sensor de Exterior
Ilumina el exterior de tu casa y las zonas de descanso exteriores con el de aplique Appear. Con el sensor de exterior incluido puedes hacer que se encienda automáticamente para una bienvenida con luz para ti y tus invitados.
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- Luz Blanca y de Color
- Luz exterior ascendente y descendente
- Activa las luces con el movimiento
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514870772
Información del producto
- Hue White and Color Ambiance Aplique mural para exteriores Appear
- 1
- Hue Sensor de exterior
- 1