Pack: Aplique de Pared Exterior Hue Appear + Sensor de Exterior

Rebaja
Primer plano del frente de Pack: Aplique de Pared Exterior Hue Appear + Sensor de Exterior
En stock
  • Compra hoy, paga después con Klarna
  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Acerca de Pack: Aplique de Pared Exterior Hue Appear + Sensor de Exterior

Ilumina el exterior de tu casa y las zonas de descanso exteriores con el de aplique Appear. Con el sensor de exterior incluido puedes hacer que se encienda automáticamente para una bienvenida con luz para ti y tus invitados.

  • Luz Blanca y de Color
  • Luz exterior ascendente y descendente
  • Activa las luces con el movimiento
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay