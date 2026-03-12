Pack: Bombillas inteligentes GU10 (2un) + Interruptor

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Acerca de Pack: Bombillas inteligentes GU10 (2un) + Interruptor

Utiliza tu interruptor de pared actual para controlar las bombillas inteligentes gracias al módulo de interruptor de pared. Con estas bombillas inteligentes GU10, conseguirás el tono perfecto de luz blanca.

  • Luz Blanca de Cálida a Fría
  • Convierte en inteligente cualquier interruptor de luz
  • Se requiere Puente Hue Bridge
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