Pack: Bombillas inteligentes GU10 (2un) + Interruptor
El precio del paquete es 85,48 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 94,98 €
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Acerca de Pack: Bombillas inteligentes GU10 (2un) + Interruptor
Utiliza tu interruptor de pared actual para controlar las bombillas inteligentes gracias al módulo de interruptor de pared. Con estas bombillas inteligentes GU10, conseguirás el tono perfecto de luz blanca.
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- Luz Blanca de Cálida a Fría
- Convierte en inteligente cualquier interruptor de luz
- Se requiere Puente Hue Bridge
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514871205
Información del producto
- Hue White Ambiance GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)
- 1
- Hue Módulo de interruptor de pared Philips Hue
- 1