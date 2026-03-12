Pack: Bombillas inteligentes GU10 (4un) + Hue Bridge

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Acerca de Pack: Bombillas inteligentes GU10 (4un) + Hue Bridge

Aprovecha todas las funciones de iluminación inteligente. Con un Puente Hue Bridge y bombillas inteligentes GU10, puedes conseguir el tono adecuado de luz blanca entre cálida y fría de forma automática en cada momento del día.

  • Luz Blanca de Cálida a Fría
  • Añade hasta 50 bombillas inteligentes
  • Controla con la aplicación, la voz o los accesorios

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Hue Bridge

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Admite 50 luces, 12 accesorios
Activa Hue Sync
Accede a la integración de luces y seguridad
Cifrado avanzado

69,99 €

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