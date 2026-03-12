Pack: Bombillas inteligentes GU10 (4un) + Hue Bridge
El precio del paquete es 135,97 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 169,97 €
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Acerca de Pack: Bombillas inteligentes GU10 (4un) + Hue Bridge
Aprovecha todas las funciones de iluminación inteligente. Con un Puente Hue Bridge y bombillas inteligentes GU10, puedes conseguir el tono adecuado de luz blanca entre cálida y fría de forma automática en cada momento del día.
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- Luz Blanca de Cálida a Fría
- Añade hasta 50 bombillas inteligentes
- Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514871182
Información del producto
- Hue White Ambiance GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)
- 2
- Hue Hue Bridge
- 1
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