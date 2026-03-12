Pack: Focos Inteligentes Hue Lily (3un) + Sensor de Exterior

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Acerca de Pack: Focos Inteligentes Hue Lily (3un) + Sensor de Exterior

Llena de color tu espacio exterior con los focos Lily. Con el sensor de exterior incluido puedes hacer que se enciendan automáticamente para una bienvenida con luz para ti y tus invitados.

  • Luz Blanca y de Color
  • Focos exterior
  • Activa las luces con el movimiento

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