Pack: Focos Inteligentes Hue Lily (3un) + Sensor de Exterior
El precio del paquete es 368,95 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 409,94 €
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Acerca de Pack: Focos Inteligentes Hue Lily (3un) + Sensor de Exterior
Llena de color tu espacio exterior con los focos Lily. Con el sensor de exterior incluido puedes hacer que se enciendan automáticamente para una bienvenida con luz para ti y tus invitados.
-
- Luz Blanca y de Color
- Focos exterior
- Activa las luces con el movimiento
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514871267
Información del producto
- Hue White and Color Ambiance Foco para exteriores Lily
- 1
- Hue Sensor de exterior
- 1
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