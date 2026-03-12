Pack: lampara de mesa Hue Signe Gradient + Hue Bridge

Rebaja
Primer plano del frente de Pack: lampara de mesa Hue Signe Gradient + Hue Bridge
Quedan pocas unidades
  • Compra hoy, paga después con Klarna
  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Acerca de Pack: lampara de mesa Hue Signe Gradient + Hue Bridge

Crea un ambiente con la luz de colores. La lámpara de mesa Signe gradient baña la pared con una combinación de distintos colores de luz, mientras que el Hue Bridge permite disfrutar de todo el conjunto de funciones de iluminación inteligente.

  • Combina luz blanca y de color
  • Baña de luz la pared
  • Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay