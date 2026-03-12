Pack: lampara de mesa Hue Signe Gradient + Hue Bridge
El precio del paquete es 235,98 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 294,98 €
El precio del paquete es 235,98 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 294,98 €
Rebaja
En stock
- Compra hoy, paga después con Klarna
- Envío Grátis Pedidos >50€
- Devoluciones grátis hasta 30 dias
Acerca de Pack: lampara de mesa Hue Signe Gradient + Hue Bridge
Crea un ambiente con la luz de colores. La lámpara de mesa Signe gradient baña la pared con una combinación de distintos colores de luz, mientras que el Hue Bridge permite disfrutar de todo el conjunto de funciones de iluminación inteligente.
- Combina luz blanca y de color
- Baña de luz la pared
- Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514871212
Información del producto
- Hue White and Color Ambiance Lámpara de mesa Gradient Signe
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1