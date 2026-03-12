Pack: lampara de suelo Hue Signe Gradient + Hue Bridge

Crea un ambiente agradable al instante. La lámpara de pie Signe gradient baña la pared con una combinación de distintos colores de luz, mientras que el Hue Bridge permite disfrutar de todo el conjunto de funciones de iluminación inteligente.

Combina luz blanca y de color

Baña de luz la pared

Controla con la aplicación, la voz o los accesorios