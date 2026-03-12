Pack: lampara de suelo Hue Signe Gradient + Hue Bridge
El precio del paquete es 327,98 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 409,98 €
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Acerca de Pack: lampara de suelo Hue Signe Gradient + Hue Bridge
Crea un ambiente agradable al instante. La lámpara de pie Signe gradient baña la pared con una combinación de distintos colores de luz, mientras que el Hue Bridge permite disfrutar de todo el conjunto de funciones de iluminación inteligente.
- Combina luz blanca y de color
- Baña de luz la pared
- Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514871175
Información del producto
- Hue White and Color Ambiance Lámpara de pie Gradient Signe
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1
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