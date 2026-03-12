Pack: Barras Led Hue Play Blancas (x2un) + Hue Bridge
El precio del paquete es 208,98 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 219,98 €
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Acerca de Pack: Barras Led Hue Play Blancas (x2un) + Hue Bridge
Saca el máximo partido a todas las funciones de iluminación inteligente con el Puente Hue Bridge. Utiliza estas barras de luces Play en blanco alrededor de tu sistema de cine en casa o de juegos para mejorar la forma de disfrutar de tus contenidos multimedia.
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- Luz Blanca y de Color
- Diseñado para Televisores o PC
- Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514871274
Información del producto
- Hue White and Color Ambiance Pack doble barra de luces Play
- 1
- Hue Hue Bridge
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