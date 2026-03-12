Pack: Barras Led Hue Play (x2un) + Tira Led Hue Play Gradient (TV 55")

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Acerca de Pack: Barras Led Hue Play (x2un) + Tira Led Hue Play Gradient (TV 55")

¡Saca el máximo partido a tu cine en casa! Utiliza estas dos barras de luces Play en negro y una tira Led inteligente Hue Play Gradient alrededor de la zona del televisor para conseguir una iluminación envolvente perfecta.

  • Luz Blanca y de Color
  • Se requiere Puente Hue Bridge
  • Sincroniza color tira LED con TV
  • Diseñado para salas de TV
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