Pack: Barras Led Hue Play (x2un) + Tira Led Hue Play Gradient (TV 55")
El precio del paquete es 341,98 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 359,98 €
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Acerca de Pack: Barras Led Hue Play (x2un) + Tira Led Hue Play Gradient (TV 55")
¡Saca el máximo partido a tu cine en casa! Utiliza estas dos barras de luces Play en negro y una tira Led inteligente Hue Play Gradient alrededor de la zona del televisor para conseguir una iluminación envolvente perfecta.
- Luz Blanca y de Color
- Se requiere Puente Hue Bridge
- Sincroniza color tira LED con TV
- Diseñado para salas de TV
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514870765
Información del producto
- Hue White and Color Ambiance Pack doble barra de luces Play
- 1
- Hue White and Color Ambiance Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"
- 1