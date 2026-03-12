Pack: Barras Led Hue Play (x2un) + Tira Led Hue Play Gradient (TV 55")

¡Saca el máximo partido a tu cine en casa! Utiliza estas dos barras de luces Play en negro y una tira Led inteligente Hue Play Gradient alrededor de la zona del televisor para conseguir una iluminación envolvente perfecta.

Luz Blanca y de Color

Se requiere Puente Hue Bridge

Sincroniza color tira LED con TV

Diseñado para salas de TV