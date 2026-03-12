Pack: Barras Led Hue Play Negras (x2un) + Hue Bridge

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Acerca de Pack: Barras Led Hue Play Negras (x2un) + Hue Bridge

Saca el máximo partido a todas las funciones de iluminación inteligente con el Puente Hue Bridge. Utiliza estas barras de luces Play en negro alrededor de tu sistema de cine en casa o de juegos para mejorar la forma de disfrutar de tus contenidos multimedia.

  • Luz Blanca y de Color
  • Diseñado para Televisores o PC
  • Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
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