Pack: Hue HDMI Sync + Barras Led Hue Play Negras (x2un) + Tira Led Hue Gradient (2m)
El precio del paquete es 550,97 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 579,97 €
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Acerca de Pack: Hue HDMI Sync + Barras Led Hue Play Negras (x2un) + Tira Led Hue Gradient (2m)
Prepárate para disfrutar de una iluminación envolvente. Coloca las barras de luces Play y una tira led Gradient Lightstrip alrededor de tu sistema de cine en casa, conecta la Hue sync box y observa cómo las luces cambian de color, se atenúan y se iluminan al mismo tiempo que el contenido de la pantalla del televisor.
- Luz Blanca y de Color
- Sincronización requiere el Puente Hue Bridge
- Admite Dolby Vision, HDR10+, 4 K
- Añade hasta 4 dispositivos HDMI
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514870741
Información del producto
- Hue Play HDMI Sync Box
- 1
- Hue White and Color Ambiance Pack doble barra de luces Play
- 1
- Hue White and Color Ambiance Gradient lightstrip de 2 metros
- 1