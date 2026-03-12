Pack: Hue HDMI Sync + Barras Led Hue Play Negras (x2un) + Tira Led Hue Gradient (2m)

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Acerca de Pack: Hue HDMI Sync + Barras Led Hue Play Negras (x2un) + Tira Led Hue Gradient (2m)

Prepárate para disfrutar de una iluminación envolvente. Coloca las barras de luces Play y una tira led Gradient Lightstrip alrededor de tu sistema de cine en casa, conecta la Hue sync box y observa cómo las luces cambian de color, se atenúan y se iluminan al mismo tiempo que el contenido de la pantalla del televisor.

  • Luz Blanca y de Color
  • Sincronización requiere el Puente Hue Bridge
  • Admite Dolby Vision, HDR10+, 4 K
  • Añade hasta 4 dispositivos HDMI
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay